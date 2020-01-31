علامة تدل البدانة المفرطة غير المبررة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الأوردة إن البدانة المفرطة غير المبررة، أي التي لا ترجع إلى التغذية غير الصحية، قد تشير إلى الوذمة الشحمية “Lipedema”، وهي اضطراب مزمن في توزيع الدهون في الجسم؛ حيث تتراكم الدهون تحت الجلد، خاصة في النصف السفلي.

وأضافت الجمعية أن سبب الإصابة بالوذمة الشحمية غير معلوم على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى عوامل وراثية أو تغيرات هرمونية، مشيرة إلى أن عوامل الخطورة تشمل السِمنة والتضخم الشحمي والقصور الوريدي المزمن والوذمة اللمفاوية.

وتتمثل أعراض الوذمة الشحمية في تضخم الساق والكاحل والقدم مع الشعور بآلام متكررة وكثرة الإصابة بالرضوض.