ما أسباب حكة فروة الرأس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال الدكتور سفين هافركامب إن حكة فروة الرأس تعد من الظواهر المزعجة والمحرجة، مشيرا إلى أنها ترجع لأسباب عدة.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن التغذية غير الصحية تعد أبرز أسباب حكة فروة الرأس؛ حيث تتسبب الحميات القارسة والتغذية النباتية في فقدان الجسم لمعادن مهمة مثل الحديد والزنك، ما يؤدي إلى جفاف فروة الرأس، ومن ثم الحكة.

وقد ترجع حكة فروة الرأس أيضا إلى التغيرات الهرمونية، التي تؤدي إلى جفاف الفروة، ومن ثم حدوث الحكة.

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وتندرج الفطريات ضمن أسباب حكة فروة الرأس، وفي هذه الحالة تكون الحكة مصحوبة باحمرار فروة الرأس مع ظهور قشور بها.

كما يعد التوتر النفسي سببا لحكة فروة الرأس؛ حيث يتسبب التوتر في فرط حمضية الفروة، والذي عادة ما يقترن بنقص المعادن.

وقد يكمن سبب حكة فروة الرأس في العناية الخاطئة بالشعر، أي المبالغة في العناية بالشعر، بمعنى أدق استخدام الكثير من منتجات العناية وكثرة غسل الشعر بماء ساخن واستخدام مجفف الشعر بشكل مفرط، ما يؤدي إلى تهيج الفروة وتعرضها للجفاف والحكة.

وعلى أية حال يجب استشارة طبيب أمراض جلدية لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء حكة فروة الرأس وعلاجه في الوقت المناسب؛ نظرا لأن حكة فروة الرأس قد تتسبب في تقصف الشعر وتساقطه وفقدانه للمعانه وبريقه.