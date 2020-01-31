تسبب في ثقب معدة طفل.. أضرار آيس كريم النيتروجين

حذرت إحدى الأمهات من تناول آيس كريم النيتروجين، بعد أن أجرى نجلها، صاحب الـ9 أعوام، عملية "ترقيع فى المعدة" بسبب تناول آيس كريم النيتروجين، الذي أحدث ثقباً في جدار معدته الصغيرة، حسب والدته، التي أكدت أن ابنها فور تذوقه للآيس كريم أمسك بطنه وصرخ من الألم، وأصيب بانفجار فى المعدة جراء استنشاق النيتروجين.

وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، المستهلكين من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على النيتروجين السائل، المستخدم في الحلويات والآيس كريم والحبوب والحلوى، ويعد الأطفال المستهلك الرئيسي له.

وقالت الإدارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني في أول سبتمبر 2018، إن النيتروجين السائل يسبب إصابات خطيرة عند أكله أو شربه أواستنشاقه عند إضافته إلى المنتجات الغذائية قبل استخدامها مباشرة.

ورغم أن النيتروجين السائل غير سام، فإنه ربما يسبب ضررا خطيرا للجلد والأعضاء الداخلية إذا ما تم التعامل معه بطريقة خاطئة أو تم ابتلاعه بطريق الخطأ بسبب درجة الحرارة المنخفضة التي يجب حفظه فيها.

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ووفقًا لبيان الإدارة، استنشاق البخار الناتج عن الطعام أو الشراب المضاف إليه النيتروجين السائل قبل الاستهلاك مباشرة ربما يسبب صعوبة في التنفس، خاصة للمصابين بالربو.

وينصح التحذير الأخير المستهلكين بتجنب الأكل أو الشرب أو التعامل مع الأطعمة التي يتم إعدادها باستخدام النيتروجين السائل في المطاعم أو أماكن البيع وقبل الاستهلاك مباشرة.

وتم إبلاغ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بوجود إصابات خطيرة هدد بعضها حياة المصاب بها، مثل تلف الجلد والأعضاء الداخلية وصعوبة في التنفس بعد استنشاق بخار النيتروجين السائل عند إضافته مباشرة قبل الاستهلاك، ويستمر الخطر حتى بعد أن يتبخر النيتروجين بالكامل بسبب درجة حرارة الطعام المنخفضة للغاية.

وحثت الإدارة المستهلكين الذين عانوا من إصابة بسبب تناول منتجات تم إعدادها مع النيتروجين السائل في مكان البيع قبل الاستهلاك مباشرة، استشارة أخصائي الرعاية الصحية.