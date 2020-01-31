داليا مصطفى تنشر صورا من إجازتها بين الثلوج في إيطاليا

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورًا لها من إجازتها التي تقضيها في ايطاليا وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "إنستجرام".

وظهرت داليا مصطفى وهي ترتدي بالطو فرو قصير بني وبنطلونا فضيا، وتحمل حقيبة في يديها.

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والفنانة داليا مصطفى هي زوجة الفنان شريف سلامة، وآخر أعمالها دور ريم في مسلسل "البيت الكبير".