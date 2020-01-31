رزق الفنان كريم عفيفي بمولوده الثاني، معلنا عن النبأ السعيد من خلال صورة من أمام غرفة مستشفى، نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق "كريم" على الصورة، قائلًا: "اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى"، وأطلق الفنان اسم "حمزة" على مولوده الثاني.
وتلقت الفنان الكثير من تعليقات متابعيه من أصدقائه بالوسط الفني والمتابعين، فمنهم الفنانة مي عمر التي علقت قائلة: "مبروك يا كريم وحمد لله على سلامتهم"، والفنانة نشوى مصطفى التي قالت: "ما شاء الله تبارك الله يتربى في عزك ويجعله من الصالحين".
كانت هذه تفاصيل خبر كريم عفيفي يرزق بمولوده الثاني "حمزة": اللهم اجعله من أهل التقوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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