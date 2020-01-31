احتفلت الفنانة رجاء الجداوي بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة أميرة حسن مختار. ونشرت الجداوي صورا لها مع ابنتها على حسابها الشخصي "إنستجرام" في مراحل مختلفة من حياتها وعلقت: "كل سنة وإنتي سعيدة ومتهنية وبصحة يا نور عيني يا أغلى شيء في حياتي كلها لما بشوفك بتضحكي الدنيا كلها بتضحك لي يا رب دايما الضحكة ما تفارق قلبك ولا وشك يا حبيبتي يا أطيب وأجدع وأحن وأخف دم بنت في الدنيا". Advertisements وتابعت: "بحبك يا أميرة يا بنتي وصاحبتي ومستشارتي الأولى زي لما بقولك دايما حبك بيوجع قلبي من كتر ما بحبك".

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ8 صور منذ طفولتها وحتى الآن.. رجاء الجداوي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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