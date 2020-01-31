كيف يساهم الشاي الأخضر في إنقاص الوزن؟

الشاي الأخضر هو الأفضل لفقدان الوزن، حيث يحتوي شربه يوميًا على العديد من الفوائد الصحية المؤكدة، لكن كيف يعمل الشاي الأخضر لإنقاص الوزن؟، يستعرض التقرير التالي في نقاط فوائد الشاي الأخضر للدايت بحسب موقع "ستايل كريز".

منخفض السعرات الحرارية

قدح من الشاي الأخضر يحتوي فقط على 2 سعر حراري و0.47 كغم من الكربوهيدرات، كما أنه مشروب طبيعي يستغرق من 5 إلى 7 دقائق للتحضير، وطعمه منعش ما يجعله مشروبًا مثاليًا لتخفيف الوزن.

يحتوي على الكاتيكين المفيد

الشاي الأخضر يحتوي على مادة البوليفينول المعروفة باسم الكاتيكين، هناك أربعة أنواع من الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضرepicatechin (EC)، epicatechin-3 gallate (ECG) ، epigallocatechin (EGC)، و epigallocatechin-3 gallate (EGCG) (8).

هذا المركب في الشاي الأخضر يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للسمنة ومضادة للسرطان ومضادات الأكسدة.

ووجدت دراسة يابانية أن تناول الكاتشين 690 ملغ لمدة 12 أسبوعا خفض مؤشر كتلة الجسم، والدهون في الجسم، ومحيط الخصر.

يساعد الكاتيكين في خفض الدهون في البطن، والكوليسترول الكلي، ومستويات السكر في الدم، والأنسولين في الدم، كما يعتقد العلماء أن الشاي الأخضر يقمع الجينات التي تحفز تخليق الدهون.

يحتوي على الكافيين الذي يحرق الدهون

إلى جانب الكاتيكين، يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين الذي يحرق الدهون، حيث يؤثر الكافيين على توازن الطاقة من خلال زيادة حرق السعرات الحرارية، وخفض استهلاك الطاقة، لأنه يزيد توليد الحرارة وأكسدة الدهون.

تؤكد دراسة أن مضاعفة تناول الكافيين يساعد على زيادة خفض الوزن، بنسبة 22%، ومؤشر كتلة الجسم بنسبة 17%، وكتلة الدهون بنسبة 28%، كما يساعد تناول الكافيين قبل التمرين أيضًا على زيادة فقدان الدهون من الجسم.

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يعزز التمثيل الغذائي للدهون

الشاي الأخضر قد يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، كاتيكينات الشاي الأخضر مضادات الأكسدة، تساعد مضادات الأكسدة في التخلص من السموم من الجسم، هذا بدوره، يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وخطر متلازمة التمثيل الغذائي.

شرب الشاي الأخضر كامل القوة ساعد على تحسين التمثيل الغذائي للدهون بنسبة 12%.

وأظهرت دراسة استمرت 12 أسبوعًا أن استهلاك الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في أكسدة الدهون حتى أثناء اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات، الشاي الأخضر يعمل عن طريق تحفيز التوليد الحراري، وأكسدة الدهون، وإفراز الدهون، ومنع امتصاص الدهون.

يقلل الشهية

بصرف النظر عن زيادة أكسدة الدهون وتقليل امتصاص الدهون، فإن الكاتيكينات الشاي الأخضر والكافيين أيضًا تقلل الشهية.

وجد العلماء السويديون أن تناول الشاي الأخضر قد يساعد في زيادة مستويات الشبع.

ومع ذلك، لا يلعب الكافيين الأخضر والكاتيكين دورًا مهمًا في تحفيز هرمون الليبتين والأديبونيكتين، وهما الهرمونات التي تعيق الشهية.

يساعد على فقدان دهون البطن

الدهون في البطن أو الدهون في البطن هي مشكلة شائعة هذه الأيام، علاوة على ذلك، ترتبط الدهون في البطن بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.

أكدت الدراسات البحثية أن كاتيكات الشاي الأخضر تساعد في تقليل دهون البطن.

يساعد الشاي الأخضر أيضًا في تقليل محيط الخصر لدى كبار السن المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي، كما أظهر الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر انخفاضًا في الدهون الحشوية أكثر من الوزن الكلي للجسم.