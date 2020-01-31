طرق تقوية المناعة وعلاقتها بفيروس كورونا الجديد

مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة المئات، أعلنت السلطات الصحية في الصين أنه يمكن أن ينتقل قبل ظهور الأعراض، وإن الكثيرين ممن توفوا كانوا مصابين بأمراض أخرى أو من كبار وصغار السن نتيجة لضعف المناعة.

وتعد التغذية وبعض الفيتامينات والبعد عن الضغط العصبي والنوم المنتظم تساعد على تقوية خلايا جهاز المناعة، وبالتالي التصدي للأمراض بشكل أكبر، لكن المبالغة في بعض الوسائل المقوية للمناعة قد تأتي بنتائج عكسية.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي طرق تقوية المناعة وفقًا لـ"DW".

الحركة المنتظمة

لا تعود الرياضة بالنفع على العضلات فحسب بل إنها تقوي أيضا خلايا جهاز المناعة وتجعله بالتالي أكثر قدرة على التصدي للبكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض، لكن يجب الحظر في الوقت نفسه لأن المبالغة في ممارسة الرياضة لا تخلو من آثار سلبية على مناعة الجسم.

التغذية السلمية

لا يستطيع جهاز المناعة القيام بعمله دون إمداده بالمواد الغذائية التي يحتاجها، تعطي الخضروات والفاكهة الطاقة لجهاز المناعة الذي يحتاج أيضا للتنويع بين الوجبات الغذائية المختلفة ولا تضر أيضا الشوكولاتة والحلوى ولكن بحدود.

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الساونا

تساعد الساونا في الشتاء والخريف على راحة العضلات وتحسين الحالة المزاجية كما تقوي أيضا الجهاز المناعي، كما يساعد التنقل من سخونة غرفة الساونا إلى دش الماء البارد، في تدريب الجسم على تغيرات درجة الحرارة وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بنزلات البرد.

تقليل الضغط العصبي

يعد الضغط العصبي من أهم أسباب إضعاف جهاز المناعة إذ يؤدي إلى إفراز كميات أكبر من هورمون الكورتيزول الذي يعرقل عمل جهاز المناعة، وينصح الخبراء من يعملون في وظائف بها الكثير من الضغط العصبي، على تدريب أنفسهم على أخذ فترة من الراحة خلال العمل ومحاولة الخروج من دائرة الضغط ببعض تدريبات الاسترخاء أو حتى بكوب من الشاي.

النوم

من ينامون لساعات أقل هم أكثر الأشخاص عرضة للعدوى فجهاز المناعة يعمل جهاز المناعة بقوة إذ يستغل فترات الهدوء الليلي في إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء.

تجنب التدخين والكحوليات

يؤدي النيكوتين والكحول لتعطيل عمل جهاز المناعة كما أن تعاطي الكحوليات بشكل منتظم لفترات طويلة يعرقل خلايا جهاز المناعة أما النيكوتين فهو يعرقل إنتاج خلايا الدم البيضاء.

الزنجبيل والليمون

يساعد الزنجبيل في علاج مشكلات الهضم كما أن له تأثيرات قوية على تقوية جهاز المناعة وبمجرد ظهور أعراض نزلات البرد، ينصح الخبراء بغلي قطع الزنجبيل لمدة ربع ساعة ثم خلطها بالقليل من الليمون والعسل، لتقوية جهاز المناعة في مواجهة نزلة البرد.

الاستحمام بالماء البارد والساخن

تغيير درجة حرارة الماء أثناء الاستحمام تساعد في تقوية جهاز المناعة.

الزنك

حصول الجسم على 15 إلى 20 مليجراما من الزنك يوميا يقوي مناعة الجسم ويصعب مهمة الفيروسات في اقتحام الجسم، يحتوي لحم الأبقار والسمك والبيض ومنتجات الألبان على كميات وفيرة من الزنك، كما أن فيتامين C يحسن من امتصاص الجسم للزنك ويزيد فاعليته.

الخروج للهواء الطلق

يحصل الجسم في أيام الشتاء والخريف القصيرة، على قدر قليل من ضوء الشمس وبالتالي القليل من فيتامين D الأمر الذي يضعف جهاز المناعة، يمكن تعويض هذا الأمر بالحرص على التمشية اليومية خلال فترة الظهيرة.