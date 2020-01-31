مرضت بسبب التدخين وندمت على زيجتها الأولى.. محطات في حياة زيزي البدراوي

لقبت بشقراء السينما، وكان الأحب والأقرب لقلبها، أبدعت في دور البنت الهادئة، ارتبط ظهورها في الأعمال الفنية بالأدوار الرومانسية، حققت نجاحات كبيرة على مستوى الدراما والسينما، خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، أعلنت ندمها على زواجها في المرة الأولى خلال أحد اللقاءات، لعبت البطولة المطلقة في عدد من أفلامها، هى الفنانة زيزي البدراوي.

ويتزامن اليوم 31 يناير، ذكرى وفاة الفنانة زيزي البدراوي، السادسة، والتي توفيت في عام 2014، عن عمر ناهز الـ69 عامًا، ويُقدم "هُن" محطات في حياتها، خلال السطور التالية.

رفض أدوار الإغراء

اشترطت خلال تصويرها فيلم "حبي في القاهرة"، عام 1966 بجانب المطرب اليمني أحمد قاسم، اشترطت البدراوي، ألا يقبلها أحد في الفيلم، وهو الشرط الذي اعترض عليه قاسم مازحا، بينما رحب به مخرج الفيلم عادل صادق نتيجة شعوره بحبه لها.

وخلال تصوير أحد المشاهد الرومانسية بين زيزي وقاسم نسى الأخير شرطها وحاول تقبيلها، ليثور المخرج الزوج غاضبا "ستووب.. ستوووب"، قبل أن يقتنع بعد محاولات مضنية بضرورة القبلة.

زواجها من المخرج عادل صادق

كان أول تعارف وتعامل بينهما خلال فيلم "حبي في القاهرة"، وخلال الاتفاق على الفيلم أعجبا ببعضهما وعقد قرانه عليها، إلا أن زواج الثنائي لم يكتمل وسرعان ما انتهى بالانفصال وأعلنت في حوار سابق لمجلة "الموعد" في عددها الصادر يوم 27 أبريل 1972 أنها ندمت على زيجتها الأولى، حيث لم تفكر جيدا قبل الزواج ولهذا كان مصيره الفشل.

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وقالت في حوار سابق مع مجلة "الموعد"، إن الهدية التي حصلت عليها من حبها الأول وفارس أحلامها عادل صادق، كانت يوم عيد ميلادها، حيث قام بتقبيلها أول قبلة في حياتها.

المحامي توفيق عبدالجليل

تزوجت زيزي للمرة الثانية في بداية السبعينيات من أحد المحامين، وكان يُدعى توفيق عبدالجليل، جمعت بينهما قصة حب كبيرة، ولطالما كانت تردد سيرته خلال الحفلات ولقاءات الأصدقاء، حتى أنها ابتعدت نسبيًا عن السينما وأصبحت تقدم أعمالًا قليلة في العام الواحد.

شراهة التدخين

اعترفت البدراوي، بأنها كانت دومًا شرهة للتدخين بدرجة صعبة الوصف، وقالت مرارا إنها كانت تُدخن 100 سيجارة يوميًا، وعانت من العديد من الأمراض فأصيبت بسرطان الرئة، والشلل الرعاش، وضيق التنفس، وأمراض بالقلب.