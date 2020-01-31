تعتبر كيكة الموز، من أكثر الحلوى التي يفضلها الكثيرون، وبخاصة الأطفال، نظرًا لكونها شهية ولذيذة، وتتفنن ربات المنازل في طريقة تحضيرها. وإليك طريقة عمل كيك الموز، على طريقة الشيف سالي فؤاد. مقادير كيك الموز 4 موزات مهروسة ثلاثة أرباع كوب سكر 2 بيض كوب زبدة ملعقة صغيرة فانيليا 1 ونصف كوب دقيق ملعقة صغيرة بيكنج صودا نصف ملعقة صغيرة ملح Advertisements نصف كوب كريمة حامضة نصف كوب عين جمل مجروش طريقة تحضير كيك الموز - تجهز صينية بزبدة ودقيق. - يسخن الفرن على درجة حرارة 160. - تخلط المكونات الجافة معا، وتترك جانبا. - تخلط الزبدة مع السكر، ثم يضاف البيض تدريجيا. - تضاف الكريمة الحامضة، المكونات الجافة، الموز وعين الجمل. - توضع في الصينية وتخبز حوالي ساعة. - تترك لتبرد تماما، وتقدم.

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