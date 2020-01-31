داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الدمرداش، تألم الطفل آدم محمد إبراهيم، عقب إجرائه عملية «ترقيع فى المعدة»، نتيجة تناوله آيس كريم النيتروجين، الذى تسبب في إحداث ثقباً فى جدار معدته الصغيرة.
تروى هند زكريا، والدة الطفل الذى يبلغ 9 سنوات، تفاصيل الواقعة التى تعرّض لها ابنها: «يوم الجمعة الماضى ذهبنا إلى شارع المعز، واشترينا الآيس كريم بالنيتروجين، كان يحب أن يجربه، وهو عبارة عن قطعة بسكوت متجمدة، بمجرد أن يضعها على لسانه تلتصق وينبعث من فمه دخان»، مؤكدة أن ابنها فور تذوقه للآيس كريم أمسك بطنه وصرخ من الألم: «وجدت وجهه ازرّق وبطنه حجمها يزداد، فاعتقدت أنها حالة تسمم».
توجهت الأم على الفور إلى قسم السموم بمستشفى الدمرداش: «حين وصلنا للمستشفى دخل غرفة العمليات لمدة 6 ساعات ثم خرج الطبيب مؤكداً لنا أن «آدم» أصيب بانفجار فى المعدة جراء استنشاق النيتروجين، وأننا لو تأخرنا فى إنقاذه ربع ساعة فقط، كان لقى حتفه».
وعلى الرغم من أن طفلها ما زال يرقد فى غرفة الرعاية المركزة، فإن «هند» أخذت على عاتقها مسئولية تحذير كل أم من أكل الشارع، خاصة هذا النوع من الآيس كريم الذى أصبح منتشراً فى محال كثيرة بالقاهرة: «الآن أحذر كل أم من أن تقع فى الفخ الذى وقعت فيه، الحمد لله الذى نجّا ابنى».
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب آيس كريم النيتروجين.. طفل يصاب بثقب في جدار المعدة: "دخل العناية المركزة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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