نشر الفنان كريم عفيفي، صورة له من خارج غرفة زوجته بإحدى المستشفيات التي زينت لمولوده الثاني حمزة، وذلك خلال صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام".
وعلق "عفيفي"، على الصورة قائلًا: "اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى"، فيما تفاعل معه عددًا من الفنانين، حيث قالت مي عمر: "مبروك يا كريم وحمد لله على السلامة".
بينما علق الفنان محمد أنور: "ربنا يخليهولك ويتربى في عزك"، فيما اكتفت الفنانة شيماء سيف بقول "مبروك"، أما حمدي المرغني، فقال "ربنا يبارك فيه ويحميه من كل سوء ..مبروووووووك".
كانت هذه تفاصيل خبر فنانون يهنئون كريم عفيفي بمولوده الثاني: "مبروك يتربى في عزك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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