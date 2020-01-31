تعرف على نوع اليوجا المناسب لك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قالت جيسيكا فينك إن أسلوب اليوجا المناسب يتوقف على الغرض من ممارستها؛ موضحة أن هناك أنواع من اليوجا تمتاز بطابع رياضي، في حين تتمتع أنواع أخرى بتأثير روحاني.
وأوضحت مدربة اليوجا الألمانية أن الأشخاص، الذين يرغبون في تعزيز قدرات الجسم وتحسين التنفس، يمكنهم اختيار الأنواع Hatha و Ashtanga و Iyengar، في حين يمكن للأشخاص، الذين يرغبون في الاسترخاء العصبي والهدوء النفسي، اختيار الأنواع Raja وJnana.
وحذرت فينك المبتدئين من الاعتماد على الكتب أو أسطوانات DVD أو مقاطع الفيديو عند تعلم اليوجا، وذلك لتجنب الإصابات. ومن الأفضل تعلم اليوجا على يد مدرب متخصص لتصحيح وضعيات الجسم الخاطئة.
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