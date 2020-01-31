تزيد الوزن بصورة صحية.. 5 أطعمة لعلاج النحافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر:
النحافة، من المشكلات الصحية التي يعاني منها بعض الأشخاص، الأمر الذي يستدعي منهم تناول مجموعة محددة من الأطعمة، التي تساهم في زيادة الوزن.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة التي تعالج النحافة، وفقًا لموقع "Health"... للمزيد اضغط هنا
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