مجرد اعتقاد، بأن زوجته تتجسس عليه، قاده إلى الاعتداء عليها بعنف شديد حتى أصابها بعاهة مستديمة في قدمها، هذا ملخص ما واجهتة سيدة إماراتية، بعد أن انهال عليها زوجها بالضرب المبرح، أثناء وجودهما في أحد فنادق دبي، كما أنه أتلف محتويات تخص الفندق تقدر بحوالي 2740 دولارا.
وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن السيدة صاحبة الـ23 عامًا، ذكرت في تحقيقات النيابة، أنها كانت بصحبة زوجها وابنيهما في الفندق، حين فوجئت بالحالة الهستيرية التي أصابت زوجها، وبدأ يشك في جميع تصرفاتها، ويظن أنها تتجسس عليه.
وتابعت الزوجة، أنه انهال عليها بالضرب على رأسها وخنقها بكلتا يديه، وحاولت الفرار من الغرفة، لكنه لحق بها وأغلق الباب على رجلها اليمنى عدة مرات حتى سقطت على الأرض، ثم وجه لكمة إلى أنفها، حتى أنقذها رجال أمن الفندق وتم نقلها للمستشفى وإحضار الشرطة.
واعترف المتهم باعتدائه العنيف على زوجته، في حين أصيبت الزوجة بعاهة مستديمة في حركات القدم، وانحراف في الحاجز الأنفي.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقد أنها تتجسس عليه فأصابها بعاهة مستديمة.. تفاصيل اعتداء خليجي على زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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