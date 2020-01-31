الامارات | «الناشرين الإماراتيين» تشارك في «القاهرة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشرين الإماراتيين» تشارك في «القاهرة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المستمر حتى الرابع من فبراير المقبل، ضمن جناح منفصل، فيما تشارك 12 دار نشر من أعضائها ضمن مشروع «منصة»، يقدمون خلاله 109 عناوين متنوعة.
وتترجم مشاركة الجمعية في المعرض، الذي يجمع تحت مظلته 900 دار ومؤسسة معنية بالكتاب من 38 دولة، من بينها السنغال، التي تحل ضيف شرف على الحدث، مساعيها الرامية إلى تعزيز حضورها بالمحافل الثقافية.
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