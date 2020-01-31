الامارات | ماكياج عضوي احترافي من «لايت» لبشرة صحية

شكرا لقرائتكم خبر عن ماكياج عضوي احترافي من «لايت» لبشرة صحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التوجه نحو الماكياج المكوّن من المعادن الطبيعية أصبح من أهم الابتكارات التجارية الرائجه في عالم مستحضرات التجميل العضوية، وهو ماكياج عضوي عالي الأداء يتميز بتركيبات ولمسات احترافية، وربما أفضل ميزة له هي أنه يُحسّن من مظهر البشرة مع الاستخدام المنتظم.

وتوفر مستحضرات التجميل العضوية والطبيعية من «لايت أورغانيكس» Liht Organics، منتجات عضوية ونباتية ورحيمة (لا يتم اختبارها على الحيوانات) وخالية من الغلوتين وآمنة، إضافة إلى كونها خالية من الجسيمات النانوية والمواد الكيميائية الضارة.

Advertisements

تتم صناعة منتجات «لايت أورغانيكس» في الولايات المتحدة الأميركية، وهي إحدى العلامات التجارية المميزة في مجالها، وقامت نيريسا لو، بتأسيس شركة «لايت»، التي تعبّر أحرفها عن اختصار لجملة «Living In Her Time» (العيش حسب وقتها)، وتدور فكرة العلامة التجارية حول تمكين المرأة من العيش بأسلوبها ووفقاً لقواعدها ووقتها الخاص، حيث تعتقد نيريسا أن على المرأة أن تعيش لنفسها بصدق، وأن تجسد أفضل صفاتها. ولن تكون منتجات التجميل استثناءً عند هذه القاعدة.

قامت نيريسا بالتحول نحو المنتجات العضوية قبل سنوات بناءً على قرار شخصي، «لطالما عانيت حب الشباب بشكل سيء، واضطررت إلى استخدام أوراتين وحقن وجهي بالمنشطات كل شهر. لم تتحسن بشرتي إلا بعد أن قمت بتبديل المنتجات التي استخدمها إلى أخرى عضوية، وبعد أن رأيت كيف استفدت بشكل ملحوظ منها، أردت البحث عن ماكياج عضوي أيضاً، ولكن لم أجد أي علامة تجارية تقدم ما أبحث عنه. وهذا هو السبب الذي دفعني لبدأ مشروعي الخاص».

تتوافر «لايت أورغانيكس» حالياً في 22 متجراً جديداً من متاجر Lulu BLSH في دبي وأبوظبي، ويمكن الاطلاع على منتجاتها والتسوّق عبر موقعها https:/‏/‏www.lihtorganics.com/‏