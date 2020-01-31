الامارات | الجامعة العربية تمنح جمعة الماجد جائزة التميّز العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تمنح جمعة الماجد جائزة التميّز العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المركز العربي للثقافة والإعلام، أول من أمس، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، جمعة الماجد، بجائزة التميّز لدعم التراث العربي، وذلك عن دوره الواضح في دعم وحفظ التراث العربي والإسلامي، من خلال تأسيسه مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

تسلّم الجائزة بالنيابة عن جمعة الماجد، مديرعام مركز، الدكتور محمد كامل جاد.

جاء ذلك، في احتفال أقيم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، على هامش أعمال المؤتمر العربي للثقافة والإبداع الخامس، التي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - إدارة الثقافة وحوار الحضارات.

وقالت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبوغزالة، في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع: «إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي عقدت بين الجامعة العربية والمركز العربي للثقافة والإعلام في عام 2006»، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إعلاء قيمة العمل الحضاري المنتج للإنسان. وعلى هامش الاحتفال، أشار رئيس مجلس إدارة مشروع رموز الأمة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إلى أنه «على الرغم من وجود إخفاقات في العالم العربي في مجالات عدة، فإن هناك رموزاً فيه تبين أن هناك عملاً يُنجز، لابد من إلقاء الضوء عليه وتعزيزه، للنهوض والبناء، ففيه الحل لكثير من إشكاليات العالم العربي، ليقوم من عثرته، وعليه يأتي تكريم رموز اليوم».