الامارات | «دبي للقرآن» تستعد لمحاضرات الجاليات في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للقرآن» تستعد لمحاضرات الجاليات في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الاستعداد لانطلاق الدورة 24 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، التى تقام في الفترة من الثاني وحتى 14 رمضان المقبل.

وعقدت وحدة الندوات والمحاضرات اجتماعاً تنسيقياً برئاسة محمد الحمادي، بمقر الجائزة في منطقة الممزر، حضره ممثلو الجاليات المقيمة في دولة الإمارات، وذلك بهدف الوقوف على كل الترتيبات الخاصة ببرنامج المحاضرات والندوات التي تنظمها الجائزة، خلال شهر رمضان من كل عام.

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وتم خلال الاجتماع بحث كل الترتيبات التي تتعلق بمكان ومواعيد إقامة المحاضرات وعناوينها، واختيار المحاضرين الذين يتم اختيارهم وفقاً للمعايير المعتمدة في الجائزة، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تبدأ محاضرات الجاليات، خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان، وسيتم إعداد جدول بهذه المحاضرات، وعرضه على اللجنة المنظمة للجائزة للاعتماد.

كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالحضور الجماهيري الكبير المتوقع لبرنامج المحاضرات، وتم الاتفاق على إقامتها في منطقة تتمتع بسهولة الوصول، وتوافر وسائل النقل العامة، وحدد الاجتماع الأمور الفنية الخاصة بالتقنية، كالتصوير والنقل التلفزيوني وشاشات العرض والتغطية الصحافية بالصحف المحلية والأجنبية والآسيوية، التي تصدر بالعربية والإنجليزية واللغات الأخرى.

كما أكد الجانبان على ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية، بهدف إخراج برنامج المحاضرات بالصورة الذى تليق به، وما يتمتع به من حضور جماهيري، وبتنظيم وتعاون وتنسيق من كل الجهات الحكومية والخاصة.