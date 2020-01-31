الامارات | «الشارقة للحرف التقليدية»يستكشف الحرف الامارتية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للحرف التقليدية»يستكشف الحرف الامارتية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معهد الشارقة للتراث تفاصيل ملتقى الشارقة للحرف التقليدية في نسخته الـ12، الذي سينطلق يومي الرابع والخامس من فبراير المقبل، تحت شعار «حرف شارقية»، متضمناً مجموعة من الحرف الإماراتية التي توثِّقُ رحلة الآباء والأجداد. وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، الدكتور عبدالعزيز المسلم: «تنطلق الدورة الجديدة من الملتقى، محتفيةً بالحرف التراثية من خلال برنامج ثقافي متكامل، يبرز جماليات الحرف الشارقية».
وقالت خلود الهاجري، المنسق العام للملتقى: «تشكّل الحرف التّراثية انعكاساً لماضي أجدادنا، فهي عنصر من عناصر الموروث الشعبي الإماراتي الأصيل».
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