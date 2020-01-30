صور.. أول تعليق من بيل جيتس على ارتباط ابنته بالمصري نايل نصار

علق رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، على ارتباط ابنته "جنيفر"، ببطل الفروسية المصري، نايل نصار، عبر الحساب الرسمي للأخير على "إنستجرام". وقال "جيتس" في تعليقه: "أشعر بسعادة غامرة للغاية.. مبروك"، وهو التعليق الذي حصد ما يزيد على 240 تسجيل إعجاب، وعشرات الـ"ريبلاي" المباركة له من مختلف دول العالم.

إعلان خطوبة نايل نصار وابنة بيل جيتس

وكانت جنيفر جيتس، أرفقت إعلان خطبتها والموافقة على الزواج، برسالة رومانسية خصت بها العريس، وقالت، "نايل نصار، أنت فريد من نوعك، لقد اجتحتني تمامًا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ما فاجئني في أكثر المواقع أهمية لعلاقتنا العاطفية المشتركة".

وأضافت، "لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والتقدم في السن، والضحك والحب معًا، موافقة مليون مرة".

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ورد بطل الفروسية المصري، على موافقة حبيبته، عقب دقائق من إعلانها الموافقة على الارتباط به، بنشر عدد من الصور التي جمعتهما، وكتب نايل في تعليقه على الصور إنه يشعر بأنه أسعد رجل في العالم.

وأضاف: "قالت نعم، أشعر كأنني أسعد رجل في العالم الآن. جين، أنت كل ما يمكن أن أتخيله، وأكثر من ذلك بكثير، لا يمكنني الانتظار حتى أستمر في الكبر معًا خلال هذه الرحلة التي يطلق عليها الحياة، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي بدونك، أحبك أكثر مما تتخيلي، وأشكرك على جعلي أشعر كل يوم وكأنه حلم لي، معا إلى الأبد".