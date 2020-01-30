بعيدا عن المواد الكيماوية.. 11 طريقة بسيطة لتنظيف أواني الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد تنظيف أواني الطهي بطريقة صحيحة، أمرًا مهمًا لسلامة الأغذية وللحفاظ على الصحة، وهناك الكثير من النساء يستخدمن موادًا كيماوية ضارة على الصحة.

لذلك نقدم بعض الطرق الصحية لتنظيف أواني الطهي، وفقا لما ذكر موقع "Reader’s Digest".

- تنظيف إناء أو مقلاة بها طعام لاصق، بـ"نقعه" لمدة ساعات في ماء دافئ، ثم استخدمي إسفنجة لإزالة الطعام اللاصق بسهولة.

- استخدمي "صودا الخبز"، بوضع قليل من الصودا على الإناء وتركها لبعض دقائق، ثم تضاف إليه المياه، وبعدها استعملي إسفنجة لإزالة الخليط والأوساخ.

- ضعي القليل من الخل مع الماء، ثم ضعيهم على النار، وإضافة قليل من كربونات الصوديوم، هذا الخليط يخلصك من بقايا الطعام المتبقية في أواني الطهي، ويمنحه لمعانًا، عبر التنظيف بإسفنجة.

- لتنظيف وإزالة بقع الأواني "الاستانلس" يمكنك استخدام الملح مضاف إليه عصير الليمون، حيث إنه يساعد على مكافحة الأوساخ المتراكمة في الإناء، وذلك عن طريق وضع عصير الليمون في أناء الطهي ثم ضيفي عليه الملح، ثم بالإسفنجة نظفي الإناء بلين لعدة دقائق، وبعد التأكد من إزالة الطعام المتبقي اغسليه جيدًا، ثم استخدمي منشفة لتجفيفه.

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- اخلطي ملعقة من البكينج صودا مع الماء، وضعيهم في أواني الطهي "السيراميك"، لإزالة البقع والدهون منها.

- يجب عليك تنظيف أواني السيراميك والتيفال وهي باردة، عن طريق وضع خليط من الماء مع بيكربونات الصوديوم، ونظفيهم بإسفنجة ناعمة لتجنب الخدش.

- لتنظيف الأواني الألومنيوم يجب استخدام إسفنجة أو قماشة ناعمة، وتجنبي استخدام "السلك" في تنظيفها.

- يمكنك تنظيف الأواني والمقلاة النحاسية، من خلال وضع الكاتشب على البقعة وتركها لمدة 30 دقيقة، فتلاحظي تفاعل الكاتشب مع الأواني ما يساعد على إزالة البقع والدهون، ثم اغسليهم جيدًا وجففيهم.

- وللحفاظ على لمعان أواني الطهي، قطعي الليمونة إلى نصفين وفرك نصف منه في جوانب الإناء من الداخل والخارج، فيساعد على تنظيفه ومنحه اللمعان.

- يساعد الملح على تنظيف إناء الحليب المحروق، عن طريق وضع الملح في الإناء وتركه 10 دقائق، ثم افركه من جميع الجوانب فيمتص الملح رائحة اللبن المحروق ويعمل على إزالته.

- استخدمي الخل في تنظيف أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم. اخلطي ملعقة صغيرة من الخل مضاف عليه كوب من الماء، ثم اتركيه بضع دقائق ثم اغسليه بالماء البارد.