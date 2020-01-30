من لون الأظافر لمنع تناول الأرز والمكرونة.. قواعد صارمة لنساء العائلة الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

ارتبطت دائما حياة الملوك والأمراء بالثراء الفاحش والرفاهية، ولكن هناك جانب آخر في حياتهم لا يعرفه الجميع، وهو التزامهم بقواعد وبرتوكولات صارمة ومعقدة، تقيد الحرية في بعض الأحيان، حسب ما جاء في صحيفة "metro" البريطانية.

يستعرض لكم "الخليج 365"، بعض قواعد الإتيكيت التي تتبعها نساء العائلة البريطانية المالكة:

- الكعب العريض أو المسطوح ممنوع، ويجب ارتداء كعب كلاسيكي مغلق من الأمام ليمنع الكشف عن الأصابع.

- ارتداء البنطلون مسموح به في النهار فقط وممنوع في الليل.

- الوشم ممنوع بشكل قطعي.

- ارتداء الجوارب فرض، حتى في فصل الصيف.

- ممنوع ارتداء الفساتين القصيرة، فهي بالنسبة للقواعد الملكية لا تليق بالملكات.

- لا يسمح بالأسماء المستعارة داخل القصر الملكي.

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- لا يسمح في القصر الملكي بإدخال الثوم في الطهي، وممنوع تناول البطاطس، والمكرونة، والأرز.

- عندما تضع الملكة حقيبة يدها فوق الطاولة، فهي تعني بذلك إنهاء العشاء في ظرف 5 دقائق.

- بعد تمام الساعة السادسة مساءً، توفع كل القبعات وتثبت التيجان على رؤوس سيدات العائلة المالكة.

- تلتزم العائلة المالكة بالزي الرسمي بمختلف أعمارهم.

- لا بد أن ترتدي المرأة القبعة في المناسبات الرسمية.

- لا يحق للعائلة المالكة التقاط صور سيلفي أو توقيع أوتوجراف للعامة.

- لا يحق لأعضاء العائلة المالكة إبداء الآراء السياسية.

- لا يحق لعامة الشعب لمس العائلة المالكة أثناء التصوير.

- يمنع على نساء العائلة المالكة أن يضعن طلاء الأظافر الملون بل يجب أن يكون نيود أو شفاف.