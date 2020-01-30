احذر هذه العادات بعد تناول الأكل مباشرة.. منها النوم والاستحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اعتاد البعض منّا على القيام ببعض العادات الخاطئة بعد تناول الأكل مباشرة، ما يتسبب في مشاكل صحية على المدى البعيد.

إليك 5 عادات تجتب فعلها بعد الأكل مباشرة، وفقا لما ذكر موقع "healthxchange".

- التدخين:

تتضاعف أضرار التدخين الصحية، بعد تناول الطعام مباشرة، ما يتسبب في الإصابة بالسرطان، لأنها تحتوي على عشرات المواد المسببة للسرطان.

- الشاي:

يجب عدم تناول الشاي بعد الأكل مباشرة؛ لأن تناوله بعد الأكل يؤدي إلى امتصاص الحديد من الجسم ويفضل تناول الشاي بعد الطعام بساعة على الأقل.

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- النوم:

يتسبب في العديد من الأمراض لأنه يؤدي إلى تآكل الجدار الداخلية للأنابيب الموصلة للطعام داخل الجسم، ما يعطل عملية الهضم، ويتسبب أيضا في الحموضة وارتجاع المريء والسمنة.

- الاستحمام:

يؤدي الاستحمام بعد الأكل من تدفق الدم حول المعدة إلى أجزاء أخرى من الجسم أثناء الاستحمام ما يؤخر عملية الهضم.

- تناول الفواكه:

يجب تناول الفواكه قبل ساعة من تناول الطعام أو بساعتين بعد تناول الطعام، نظرا لأنه لم يتم هضم الفواكه إذا تم تناولها بعد الطعام مباشرة.