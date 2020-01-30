محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
اعتاد البعض منّا على القيام ببعض العادات الخاطئة بعد تناول الأكل مباشرة، ما يتسبب في مشاكل صحية على المدى البعيد.
إليك 5 عادات تجتب فعلها بعد الأكل مباشرة، وفقا لما ذكر موقع "healthxchange".
- التدخين:
تتضاعف أضرار التدخين الصحية، بعد تناول الطعام مباشرة، ما يتسبب في الإصابة بالسرطان، لأنها تحتوي على عشرات المواد المسببة للسرطان.
- الشاي:
يجب عدم تناول الشاي بعد الأكل مباشرة؛ لأن تناوله بعد الأكل يؤدي إلى امتصاص الحديد من الجسم ويفضل تناول الشاي بعد الطعام بساعة على الأقل.
- النوم:
يتسبب في العديد من الأمراض لأنه يؤدي إلى تآكل الجدار الداخلية للأنابيب الموصلة للطعام داخل الجسم، ما يعطل عملية الهضم، ويتسبب أيضا في الحموضة وارتجاع المريء والسمنة.
- الاستحمام:
يؤدي الاستحمام بعد الأكل من تدفق الدم حول المعدة إلى أجزاء أخرى من الجسم أثناء الاستحمام ما يؤخر عملية الهضم.
- تناول الفواكه:
يجب تناول الفواكه قبل ساعة من تناول الطعام أو بساعتين بعد تناول الطعام، نظرا لأنه لم يتم هضم الفواكه إذا تم تناولها بعد الطعام مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر احذر هذه العادات بعد تناول الأكل مباشرة.. منها النوم والاستحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.