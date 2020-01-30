لمحبي الحلويات.. طريقة تحضير كيك العسل الأسود

تعتبر كيك العسل الأسود من أصناف الحلوى التي تتميز باحتوائها على العناصر المفيدة للجسم، نظرًا لوجود العسل الأسود الذي يعزز من وجود الحديد، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف نجلاء الشرشابي. لهواة "الدايت".. طريقة عمل كيك الشوفان بالشكولاتة مقادير كيك العسل الأسود 2 كوب دقيق 2 بيضة نصف كوب زبدة سايحة ثلاثة أرباع كوب سكر نصف كوب عسل اسود 2 ملعقة بكنج بودر Advertisements 1 ملعقة قرفة فانيليا ملح طريقة تحضير كيك العسل الأسود - نخلط الزبدة مع السكر ثم نضع البيض مع الفانيليا ويقلب جيدا. - نضع العسل الأسود ويقلب جيدا. - نضع الدقيق مع البيكنج بودر مع رشة الملح ويقلب. - يدخل الفرن في قوالب على درجة حرارة 200 درجة مئوية. - يرش على الوجه قرفة وتزين بقطع الشيكولاتة والعسل الأسود.

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