آخرهم "أبو فيونكة".. قصص رجال تصدروا التريند بسبب علاقاتهم بالفتيات

وراء كل "تريند"، قصة وحكاية مختلفة، ينشغل بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الفترة الأخيرة انتشرت قصص فتيات تحدثن عن علاقاتهن العاطفية التي انتهت بالفشل، لأسباب متعددة، فمن "مصطفى أبو تورتة" إلى "مصطفى أبو تسعة" وأخيرًا "أبو فيونكة" الذي تداولت قصته عبر وسائل التواصل.

يستعرض "هن"، في هذا التقرير حكاية كل شاب تصدر "التريند":

أبو تورتة

كوميكسات ساخرة وأحاديث متعددة، ظهرت عقب انتشار قصة "مصطفى أبو تورتة" التريند الذي تصدر، قبل 3 أشهر، بعدما خرجت فتاة تدعى "نهال" عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك"، تتحدث عن قصة هروب خطيبها أثناء حفل خطبتهما صاحبًا معه "التورتة"، متعللًا بمرض خاله، بحسب روايتها على حسابها الشخصي.

"أنا اتقرا فاتحتي وخطوبتي كانت السبت اللي فات، وكان بيننا مشاكل زي أي اتنين، بس ماكنتش أتخيل إن ده ممكن يخليه بسيبني يوم الخطوبة في القاعة لوحدي"، هكذا تحدثت الفتاة عبر حسابها، واستكملت أن خطيبها الذي يدعى "مصطفى" ادّعى أن خاله أصيب بوعكة صحية، وترك الخطوبة برفقة أهله ليذهب لخاله المريض، والغريب في الأمر أنه أخذ "التورتة" معه، دون إخبارها بذلك.

تداول القصة دفع "مصطفى"، للرد على منشور خطيبته السابقة، قائلًا: "حلو الشو ده صعبتي عليا، بس ولو حابه تتكلمي إحكي للناس اللي حصل من البداية".

أبو تسعة

"مصطفى أبو تسعة"، الهاشتاج الذي تصدر عقب أسابيع قليلة من قصة "مصطفى أبو تورتة"، بعدما نشرت فتاة تدعى "منة عمارة"، قصتها مع الشاب الذي تعرفت عليه قبل عدة أشهر، لتكتشف قبل عقد القران بيوم واحد، إنه كان متزوجا 9 مرات قبلها، وأخفى عليها الأمر.

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أنهت "منة"، الزيجة ولجأت لمنصات "السوشيال ميديا"، للحديث عن تجربتها، مع الحرص وقتها على إخفاء ملامح وجه خطيبها السابق، الذي اكتفى بمصارحتها بزواجه من سيدة من قبل وإنجابه بنتين وولد، وهو الأمر الذي وافقت عليه: "كنت عارفة أنه مطلق من خمس سنين وعنده بنتين وولد ومكنش عندى مشكلة وأكبر مني بـ12 سنة، ووافقت لأن كان شكله ملتزم ومحترم ومثقف وراجل سمعته كويسة".

وبواسطة التحريات التي أجرتها "منة"، اكتشفت قصة زواجه من 9 سيدات قبلها: "طلع متجوز 9 مرات قبل كده، ولما واجهته قالي كنت خايف أقولك لأخسرك، ونهيت الموضوع ورفض حتى يعتذرلي"، بحسب ما ذكرته الفتاة عبر حسابها على "فيس بوك".

أبو فيونكة

"أبو فيونكة"، قصة "تريند" جديدة، انضمت للسابقين، بعدما أفصحت عنها فتاة تدعى "أمنية عبدالحميد"، والتي أنهت علاقتها بحبيبها السابق الذي يدعى "خالد الريس"، لتصفه بـ"صاحب اليد القصيرة"، بعدما اكتشفت خطبته بفتاة أخرى بعدما تركها بحوالي أسبوع.

وأوضحت "أمنية"، عبر حسابها على "فيس بوك"، أنها تعرضت للتهديدات المستمرة من حبيبها السابق، وطلبت حمايتها في حال حدث لها مكروه فهو المشتبه به الوحيد، خاصة وأنه يقول عنها كلاما غير صحيح بين أصدقائها، بحسب روايتها على صفحتها.

وعقب تداول القصة، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اسم "أبو فيونكة" على قصة الشاب خالد الريس، الذي قرر الرد على رواية صديقته السابقة "أمنية"، قائلًا خلال حديثه لـ"هن": "زي أي شاب اتعرفت على بنت ووجدتها غير مناسبة فاخترت إني أبعد عنها، وكان ده منذ أكثر من 7 أشهر، وأنا خاطب من شهر أكتوبر ومكنش فيه تواصل معاها تماما لحد ما قامت بالاتصال بي من أربعة أيام وقامت هي بتهديدي".

وتابع: "كنت فاكر أنها هتستخدم عقلها بعد علمها مني لأكتر من مرة أننا غير متوافقين فكريا أو اجتماعيا، وخصوصا بعلمي أشياء خاصة عنها لا أحب التحدث فيها، واكتشفت أن هي (مش تمام)، وفي حاجات مش هينفع أقولها".

واختتم: "محاولتش أهددها أو اتواصل معاها بعد البوست، وأخذت الإجراءات القانونية ضدها، ولن أتنازل عن حقي".