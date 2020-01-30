معهد بانتون: 7 ألوان سيرتديها الجميع في عام 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصف معهد بانتون للألوان اتجاهات الألوان لموسم ربيع وصيف 2020 بأنها "ودية وموثوقة" تعكس البهجة والراحة، وحسب لياتريس إيزمان، المديرة التنفيذية للمعهد، فإن لوحة الألوان للعام الحالي تعبر عن روح العصر الجديد والنقطة الفاصلة في التاريخ البشري.

بدءا من الأحمر الناري الجريء وحتى الأزرق الكلاسيكي، والزعفران الزاهي إلى الظلال المائية غير المتوقعة، اكتشفي معنا أكبر سبعة اتجاهات للألوان سترونها في كل مكان خلال الأشهر القادمة:

الأحمر الناري

جريء، مشرق، دافئ وحيوي، هذا الظل الأحمر الناري ينضح بالثقة ويجعل إطلالتك بلا شك مميزة وملفتة للأنظار.

أزرق الدنيم الباهت

هذا الظل الأزرق موثوق به ويمكن الاعتماد عليه مثل بنطلون الجينز، هذا الظل المريح يبدو أنيقا عند تنسيقه بسهولة مع ألوان جريئة وحيوية.

أخضر بسكاي Biscay Green

في الربيع الماضي، سيطرت ظلال الأخضر كالفستقي والأخضر الليموني على ساحة الموضة، ولسنة 2020 ستحل محلها درجة اللون الأخضر بسكاي المستوحى من البحيرات المائية، هذا اللون الذي يبدو منعشا وباردا، هو من أكثر الألوان غير المتوقعة التي رأيناها في عروض المدرجات للموسمين المقبلين، ويمكن تنسيقه مع أي ظل من ظلال الوردي لإطلالة ربيعية أنيقة.

الكورال الوردي

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يجمع هذا اللون الأنثوي المريح بين دفء الكورال وأنوثة الوردي، وهو أنيق لارتدائه ليلا ونهارا، كما أنه مثالي للإطلالات المسائية المصنوعة من الحرير والترتر والتول.

الزعفران

يضفي هذا الظل الأصفر - البرتقالي النابض بالحيوية لمسة جريئة ومتفائلة على مظهرك، وقد عرض على المدرجات في إطلالات كاملة من الرأس إلى أخمص القدمين.

أخضر Chive

درجة أخرى من درجات اللون الأخضر الأكثر أناقة، لكن هذه المرة أغمق وأكثر ثراء، يعمل Chive بالفعل كدرجة ألوان محايدة رائعة ويتناسق بشكل جميل مع مجموعة كبيرة من الألوان -خاصة الزعفران، قومي بتجربته على شكل قطع جلدية فاخرة كما رأينا على المدرجات.

الأبيض

لا يمر فصل الربيع أو الصيف دون جرعة كبيرة من الأبيض الملائم للجو الدافئ، وقد كانت مدرجات ربيع وصيف 2020 غنية بإطلالات كاملة من الرأس إلى أخمص القدمين بهذا الظل، متدرجة بين الأوف وايت والأبيض الساطع، لن تخطئي أبدا في اختيار قطعك البيضاء من الساتان أو الدانتيل.