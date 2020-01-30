بعد وفاة فتاة في المنوفية.. تعرف على أضرار عدم غسل اليدين

أصيبت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، بمركز منوف بمحافظة المنوفية، بالتسمم نتيجة عدم غسل يديها قبل تناول الطعام، بعد أن أحضرت كمية من القمح المخزن في المنزل، يحتوي على مادة سامة "قرص حفظ القمح" دون غسل يديها، هو ما أدى إلى وفاتها.

ولعدم غسل اليدين عدد من الأضرار التي يمكن أن تحدث، وفيما يلي بعض الأمراض التي يمكن أن تصاب بها إذا أهملت غسل يديك، بحسب موقع "هيلثي".

فيرس Noroviruses

Norovirus هو السبب الأكثر شيوعا لالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي في البشر، ويمكن أن يؤثر على الناس من جميع الأعمار.

ينتقل الفيروس عند إهمال غسل الأيدي، ويمكن أن ينتشر بسرعة كبيرة داخل مجموعات كبيرة من الناس في أماكن قريبة، لهذا السبب عندما يصاب شخص واحد بالمرض، فإن الأسر أو المكاتب بأكملها غالباً ما تصاب به أيضًا.

أفضل طريقة لمنع انتشار الفيروسات أو حدوثها في المقام الأول هي غسل يديك جيدًا بعد استخدام الحمام، وقبل تحضير الطعام، مع تجنب لمس الأنف والفم.

الأمراض المحمولة جوا

تنتشر أمراض الجهاز التنفسي عادة عن طريق قطرات تنفّس أو عطس أو سعال في الهواء من قبل شخص مصاب بالمرض، بينما يساعد العطس والسعال في انتشار الأمراض، فإن إهمال غسل اليدين هو السبب الرئيسي أيضًا.

تشمل أمراض الجهاز التنفسي الشائعة الناجمة عن سوء نظافة اليدين نزلات البرد والإنفلونزا وجدري الماء والتهاب السحايا.

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عدوى المستشفيات

كثيرا ما نسمع عن انتقال العدوى في المستشفيات، وهذا غالبا ما يكون نتيجة عدم قيام الموظفين والمرضى بغسل أيديهم.

يوجد عدد كبير من الإصابات الموجودة بالمستشفيات، وإذا لم يغسل الموظفون أيديهم عند رؤية المرضى أو إذا كان الأشخاص المصابون بالعدوى لا ينظفون أيديهم جيدا، فيمكنهم نقل مرضهم بسهولة إلى الآخرين.

من بين الأمراض المعدية الشائعة التي يمكن أن تنتشر عن طريق الجراثيم والبكتيريا على أيدينا MRSA و E.coli.

التهاب الكبد A

التهاب الكبد A هو التهاب فيروسي يمكن أن يسبب أعراضًا حادة، بما في ذلك مشاكل في الكبد واليرقان وآلام في البطن والحمى والتعب، وغالبًا ما ينتشر عن طريق الطعام الملوث من قبل الأشخاص الذين يقومون بإعداده والذين لم يغسلوا أيديهم بعد استخدام الحمام.

هضم الآثار المجهرية للمواد البرازية الملوثة يمكن أن يسبب انتقال المرض.

غسل اليدين بشكل جيد هو أحد أسهل الطرق وأكثرها فعالية لمنع الأمراض من الانتشار، وهذا شيء مهم بشكل خاص في مكان العمل حيث يمكن لمجموعات كبيرة من الناس الإصابة بنفس العدوى.