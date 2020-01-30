عرضت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل تارت كريمة القهوة، وذلك من خلال برنامجها "زي السكر" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير تارت كريمة القهوة القاعدة 60 جرام زبدة مذابة الحشوة 2 كوب كريمة القهوة 1 كوب ماء 1 علبة حليب مكثف محلي نصف كوب عصير ليمون Advertisements التزيين بسكويت مطحون للوجه طريقة تحضير تارت كريمة القهوة القاعدة يسخن الفرن على درجة حرارة 180. تخلط جميع المكونات معا وتفرد في الصينية. توضع في الفرن حوالي 5 دقائق حتى تتماسك. تصب الحشوة على البسكويت. تترك في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك، وتقدم. الحشوة تخلط كريمة القهوة مع الماء، ثم يضاف الحليب وعصير الليمون.

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