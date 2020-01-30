اجتازت أزمة الصور الإباحية.. ممثلة باكستانية تعتنق الإسلام وتعتزل الفن

أشهرت الممثلة الباكستانية رابي بيرزادا، إسلامها عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، وتحدثت فيه عن توبتها واعتزالها الفن، وأن الله سبحانه وتعالى أهداها حياة جديدة وهي حياة الإسلام.

ونشرت "رابي" مجموعة صور لها من أمام الكعبة متحدثة عن هداية الله لها، قائلة: "دعوت لكل من دعمني خلال هذة الرحلة، السيطرة على المشاعر أمر صعب للغاية عندما نكون أمام الله".

وأضافت "الامتحان الصعب يبدأ بعد أداء العمرة، الشخص كأنه ولد من جديد، وخمنوا ماذا؟ رحلتي للعودة من المدينة الشريفة ستكون يوم 3 فبراير المقبل، عيد ميلادي، والله يعلم أني لم أخطط لأي شئ من ذلك".

وأشارت "رابي" إلى هدايتها قائلة "الله أعطاني حياة جديدة، حياة المسلم".

وكتبت الفنانة الباكستانية في منشور آخر "نحن نشارك صورنا في برج إيفيل، برج خليفة، ميدان نيويورك تايم، ناطحة سحاب إيمباير ستايت، ولكن لا أحد رأى صورة المنزل اللي ولد فيه النبي محمد".

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ونشرت صورة أخرى لها عبر "أنستجرام"، قائلة: "نعم، أنا أحب أن أتباهى بالعمرة التي أديتها، هذا أمر أفتخر به، يجب أن نتباهى بطقوسنا الدينية".

وتابعت: "أضع غروري وأنانيتي جانبا عندما أتي إلى مكة، ولا شيء يمكنه إسعادي أكثر من ذلك".

و"رابي" هي مغنية وممثلة باكستانية لعائلة مسلمة ولدت في 3 فبراير 1992، ووالدها جنرال سابق بالجيش الباكستاني، ووالدتها معلمة، ولديها أخين.

يدأت مسيرتها المهنية بعام 2005، عندما أطلقت ألبوم غنائي بعنوان "جادو"، ثم قدمت عدة مسلسلات تليفزيونية خلال 2015 و2016 و2018

وفي عام 2010، تزوجت بـ"طاهر شاه"، ابن صديق العائلة، وهو رجل جيش سابق ويعمل حاليا رجل أعمال، وأنجبت منه ولدين

في نوفمبر العام الماضي، أعلنت "رابي" اعتزالها التمثيل والغناء، بعد تسريب صورة عارية ومقاطع فيديو خارجة لها، قبل أن تقرر اعتناق الإسلام والسفر لأداء العمرة.