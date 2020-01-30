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شاركت المطربة العالمية نيكي ميناج متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصور لها بـ"نيو لوك"، بصحبة حبيبها كينيث باتي.
وظهرت نيكي بشعر طويل إنسيابي، يجمع بين الأصفر والبمبي، مرتدية أزياء ضيقة منقوشة تجمع بين الأبيض والرمادي، مع حذاء بكعب عالِ، بينما أطل "كينيث" بأزياء صيفية متعددة الألوان.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يتجاوز المليوني تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "تشبيهن الدمية باربي"، و"نحبك كثيرًا يا نيكي"، و"نتمنى ليكِ حياة سعيدة عقب الاعتزال".
وكانت مغنية الراب أعلنت في نوفمبر الماضي، عن خبر زواجها، من حبيبها كينيث باتي، عبر "إنستجرام"، عقب مرور قرابة الشهر على نبأ اعتزالها الغناء.
ونشرت نيكي مقطع فيديو لكوبين وقبعتين مكتوب عليها "السيدة العروس والسيد العريس"، وعلقت على المقطع موضحة بأن الزواج جرى في 21 أكتوبر الماضي.
وكانت نيكي، كشفت منذ أشهر أنها حصلت هي وحبيبها كينيث على رخصة زواج.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب اعتزالها الفن.. نيكي ميناج بـ"نيو لوك" جديد مع كينيث باتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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