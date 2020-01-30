منها التبرع بالدم.. 5 نصائح لحماية الكبد من التلف

دائما ما يبحث الأشخاص حول العالم عن طريقة لتفادي الإصابة بأمراض تلف الكبد وتعطله عن أداء وظيفته الحيوية، حتى كشفت دراسة حديثة عن استراتيجية يمكن للأشخاص اتباعها لتجنب إصابة أكبادهم.
وتوصلت الدراسة إلى طرق للحفاظ على سلامة الكبد من مختلف الأمراض، ومواصلة أداء أدواره الرئيسية في جسم الإنسان، وفقا لموقع "ميدكال ديلي" الطبي.
التبرع بالدم
يساعد التبرع بالدم مرتين في السنة في التقليل من مستويات الحديد لديك، ما يحمي الكبد من التلف.
التمارين الرياضية
تسهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في حرق الدهون الثلاثية في الجسم للحصول على الطاقة، وبالتالي يمكن أن تساعد أيضا في تقليل الدهون في الكبد.
تحسين نسبة أوميجا 3
تناول فيتامين "أوميجا 3" الموجود خاصة في سمك السلمون والماكريل والرنجة، كما يمكن بدلا من ذلك تناول مكملات زيت الكريل الغنية بالأوميجا3، بالإضافة إلى تقليل أو تجنب تناول الأطعمة المصنعة واستخدام الزيت النباتي للطبخ.
تجنب الإكثار في استعمال الأدوية
يستقطب إنزيم واحد فقط في الكبد ما يقرب من 50% من جميع الأدوية الموجودة في السوق، والتي تشمل الأدوية التي تصرف من دون وصفة طبية مثل التينول أو الباراستيمول وعلاجات البرد والألم، كما ترتبط أكثر من ألف من الأدوية المتداولة خارج البورصة بإصابة الكبد الناجمة عن الأدوية.
تجنب المشروبات الكحولية
يجب تجنب تناول الكحول بالكامل إذا كان لديك مرض الكبد الدهني الكحولي أو الكبد الدهني غير الكحولي، لأنه يمكن أن يزيد من خطر تليف الكبد وتدمير الخلايا في الكبد.
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