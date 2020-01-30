نجمات الشعر "الكاريه" في 2020

خلال عام 2020اعتمدت عدد من نجمات العالم العربي قصة الشعر الكاريه سواء الطويل أو القصير، المفرود كان أو المموج، وبصبغات شعر مختلفة، لاق على كثير منهن، وانتشر بكثافة في صالونات التجميل.

ومن أبرز نجمات الوطن العربي اللاتي اعتمدن قصة شعر الكاريه الطويل، منى زكي وميس حمدان ونسرين طافش ودنيا سمير غانم، ونوال الكويتية وهبة نور وأصالة، وبسمة بوسيل، ووفاء الكيلاني التي لم تتخل عن قصة شعرها الكاريه على مدار سنوات.

وعلى الصعيد العالمي، تنافست النجمات على اعتماد قصّات شعر كاريه القصير والطويل، ونالت قصّة البوب أو الكاريه القصيرة شعبيّة واسعة، وهذا ما بدا واضحاً على البساط الأحمر في حفل جوائز الأوسكار لعام 2020ما يدلّ على أنّها تفوّقت على بقيّة القصّات.

فعند البحث عن إطلالة جديدة ومختلفة، تكون الوجهة دائماً نحو قصات شعر كاريه لمحبات الشعر القصير ومتوسط الطول، فهي قصة مميزة تطفي إطلالة مختلفة تجعلك تبدين أصغر سنّاً، وتساعد على رفع ملامح الوجه وإضفاء نفحة من الشباب على الطلة. هي كذلك تناسب مختلف الفئات العمرية، كما لها القدرة على منحك هوية خاصة بك.

Advertisements

وتتنوع قصات الشعر الكارية ما بين الأطوال المتساوية من جميع الجهات، أو القصة الأمامية المتساوية أو الجانبية المتدرجة، فضلا عن القصات المدرجة والتي تختلف فيها اتجاهات أطوال الشعر، سواء من الأمام إلى الخلف الأقصر فى الأطول، أو من جانب لآخر الأطول فالأقصر.

قد يهمك ايضاً:

إليك أفضل صيحات الموضة لتسريحات الشعر القصير

تعرفي على أفضل الطرق لتسريحات الشعر القصير