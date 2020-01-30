نجمات يتألقن في نفس الإطلالة فمن بدت الأجمل

تلفت اطلالات النجمات في الأيام العادية وفي المناسبات الأنظار وتشكل مصدر وحي لكثير من النساء المواكبات للموضة اللواتي يردن أن يكنّ السبّاقات في اعتماد أجدد الصيحات. وفي بعض الأحيان، تختار النجمات الملابس نفسها، لكن الإطلالة تختلف وفقًا للأسلوب التي يعتمدنها بها وما ينسّقنه من أكسسوارات. فدائمًا ما نرصد إطلالات نجمات في الأزياء نفسها، لذا سنقدم لك في ما يلي أبرزها لتحكمي عليها بنفسك.

جيجي حديد ووالدتها يولندا بالملابس ذاتها

شوهدت عارضة الأزياء الفلسطينيّة جيجي حديد وهي ترتدي كنزة وسروال متناسقين من الكشمير ذات تصميم رياضيّ، وقد سبق لوالدتها يولندا حديد أن ارتت القطع ذاتها. وفي حين ارتدت يولندا الكنزة بالأسلوب التقليديّ، اختارت جيجي وضعها على كتفيها وتنسيقها مع كروب توب، الأمر الذي أضفى عليها التميز

كايت ميدلتون ودرو باريمور في الفستان نفسه في الليلة ذاتها

لحسن حظّ كايت ميدلتون ودرو باريمور أنّهما لم تكونا في الحدث ذاته عندما اختارت كلّ منهما ارتداء هذا الفستان. ففي هذه الليلة، وصلت كايت إلى حفل ملكيّ في Bhutan وهي ترتدي فستانًا من تصميم Tory Burch مميّزًا بالألوان المختلفة التي تزيّنه، وكانت الممثلة درو باريمور ترتدي التصميم نفسه ولكن لتلبية دعوة مختلفة في الليلة ذاتها.

كيندال جينر وريهانا في التصميم ذاته

حصدت صورة كيندال جينر وهي ترتدي وشاحًا كبيرًا من الفرو الأحمر إعجابًا كبيرًا بعد أن نشرتها على انستغرام، وهو التصميم ذاته الذي كان قد سبق للمغنية ريهانا بأن اعتمدته قبلها بأسابيع. وقد نسّقته كيندال مع سروال جينز ممزّق فتميّزت بإطلالة عصريّة، في حين ارتدته ريانا مع شورت جينز قصير لأسلوب أكثر جرأة. ويعدّ هذا الاكسسوار من أجمل تصاميم وشاح الرقبة الرائجة هذا الموسم.

أدريانا ليما وأليسون وليامز في فستان الميدي نفسه

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تشكّل أجمل موديلات فساتين الميدي خيارًا مثاليًا لكثير من النجمات اللواتي يردن التميّز بإطلالة أنثويّة أنيقة، ومن بينهنّ أدريانا ليما واليسون ويليامز. فقد اختارت أدريانا ليما هذا التصميم لحضور مناسبة هامة ونسّقته مع حقيبة Clutch باللون الأسود وصندل بكعبٍ عالٍ، وذلك بعد اسبوعين من اعتماد أليسون الفستان نفسه، والذي نسّقته مع حذاء Pump باللون النيلي نفسه للأزهار التي تزيّنه.

جيجي حديد وكارلي كلوس بسترة الجينز ذاتها

يبدو أنّ جيجي حديد تشكل مصدر إلهام لغيرها من النجمات أيضًا، فبعد أن ارتدت سترة جينزة بظهر مزيّن برسمة العين وأحرف اسمها، اختارت كارلي كلوس اعتماد السترة ذاتها، ومع رسمة العن أيضًا وأحرف اسمها، مع تغييرات طفيفة في الألوان وبعض تفاصيل الرسمة. واعتمدت النجمتان تسريحة شعر الكعكة المرفوعة.

ريتا أورا وكلوي غرايس مورتيز بالفستان نفسه

ارتدت ريتا أورا فستانًا باللون البنفسجي الفاتح من الساتان والمميز بأطرافه المزيّنة بالدانتيل الأنثوي، ونسّقته من حذاء الـ Pump ذي القصة التاريخية المشوّقة، واعتمدت معه تسريحة ذيل الحصان. كلوي غرايس مورتيز ارتدت أيضًا التصميم ذاته، لكنها اعتمدته فوق سروال اسود لتتميز بإطلالة محتشمة، ونسّقته مع صندل بكعب عالٍ واعتمدت تسريحة الشعر المفرود.

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