القاهرة – لايف ستايل
كل امرأة تبحث عن أفضل سيروم لعلاج الانتفاخ والهالات والخطوط الدقيقة حول العينين، ولأجل هذا تتسابق ماركات العناية بالبشرة لإنتاج الأفضل لها، تعال نتعرف على أهم سيروم من لانكوم..
يعتبر سيروم جينيفيك لايت بيرل للعيون والرموش خفيف الوزن، وكما يترافق مع أداة تدليك مرنة بزاوية 360 درجة تقوم بتدليك منطقة ما حول العينين بالكامل لتتخلصي من الانتفاخ والهالات والخطوط الدقيقة، وكما يعمل على تقوية رموشك وزيادة كثافتها أيضاً.
وللحصول على نتيجة مثالية قومي باتباع هذه الخطوات
افتحي غطاء السيروم ودلكي منطقة ما حول العينين بحركات دائرية لتحسين الدورة الدموية في المنطقة. وركزي على مناطق ظهور التجاعيد أيضاً.
دللي عيونك باستخدام أفضل سيروم لعلاج الانتفاخ والهالات والخطوط الدقيقة حول العينين، وتألقي في العام الجديد
قد يهمك ايضاً:
تعرفي على أفضل مكياج لإخفاء الهالات السوداء بالكونسيلر
احذري من استخدام الرموش الاصطناعية
كانت هذه تفاصيل خبر أفضل سيروم لعلاج الانتفاخ والهالات والخطوط الدقيقة حول العينين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.