لايف ستايل

أفضل سيروم لعلاج الانتفاخ والهالات والخطوط الدقيقة حول العينين

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القاهرة – لايف ستايل

كل امرأة تبحث عن أفضل سيروم لعلاج الانتفاخ والهالات والخطوط الدقيقة حول العينين، ولأجل هذا تتسابق ماركات العناية بالبشرة لإنتاج الأفضل لها، تعال نتعرف على أهم سيروم من لانكوم..

يعتبر سيروم جينيفيك لايت بيرل للعيون والرموش خفيف الوزن، وكما يترافق مع أداة تدليك مرنة بزاوية 360 درجة تقوم بتدليك منطقة ما حول العينين بالكامل لتتخلصي من الانتفاخ والهالات والخطوط الدقيقة، وكما يعمل على تقوية رموشك وزيادة كثافتها أيضاً.

وللحصول على نتيجة مثالية قومي باتباع هذه الخطوات

افتحي غطاء السيروم ودلكي منطقة ما حول العينين بحركات دائرية لتحسين الدورة الدموية في المنطقة. وركزي على مناطق ظهور التجاعيد أيضاً.

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