مميزات عطر ديور الجديد نفحات تأسر الحواس

ان مميزات عطر ديور الجديد Joy هو من العطور المميزة التي ستعرفك عليها لتجعليها خياراً لك في اطلالتك في مناسباتك ويومياتك لتلفتي الانظار.

1- مميزات عطر ديور الجديد:

تم اطلاق عطر Joy من ديور وقد لاقى رواجاً كبيراً لدى النساء في عالمنا العربي. وهو من مجموعة عطور ديور الفريدة.

عطر ديور الجديد يقدم للمرأة تجربة فريدة يضفي فرحاً وبهجة على حياتك، بلمسات ناعمة وانثوية .

هذا العطر مناسب ليومياتك كما سهراتك، ويمكنك اعتماده في مختلف الفصول لتسحري القلوب.

تركيبة هذا العطر مميزة، مقدمة العطر تأتي بنفحات اليوسفي والبرغموت اما قلب العطر فيأتي بنفحات الخوخ والورد الاحمر والقرفة والياسمين، في حين ان قاعدة العطر فتجمع بين المسك والعنبر وخشب الارز والباتشولي.

سعر العطر يبلغ 410 ريال سعودي لعبوة بحجم 90 ملل.

2- مجموعة مميزة من عطور ديور:

عطر J'adore: هو من اكثر عطور ديور شهرة. يتميز عطر جادور من ديور بنفحاته العطرية المميزة التي تجمع بين الازهار والفواكه. مقدمة هذا العطر تجمع بين الماغنوليا والياسمين والاوركيد والورد الابيض والبنفسج وقلب العطر مميز بمزيج بين الكمثري واليوسفي وقاعدة العطر التي تجمع بين الفانيلا والمسك وخشب الارز.

عطر Dior Addict: هو من مجموعة العطور الانيقة والجذابة التي يمكنك ان تجعليه خيارك. يتميز عطر ديور اديكت بمقدمة عطر تجمع بين الياسمين واليوسفي في حين ان قلب العطر يأتي بمجموعة من الازهار الاستوائية لتأتي قاعدة العطر بلمسات من خشب الصندل والفانيلا.

عطر Miss Dior: هذا العطر من من افضل العطور على الاطلاق لناحية النفحات الانثوية المنعشة التي يقدمها لك. عطر مس ديور يتميز بمقدمة عطر مع الليمون والفلفل الوردي واليوسفي مع البرتقال الاحمر والبرغموت وقلت العطر من الورد الجوري مع اوراق الياسمين وقاعدة العطر من خشب الورد والباتشولي.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

دليلك في اختيار مكونات العطور المناسبة لكِ

نصائح لدمج العطور مع بعضها للحصول على رائحة لا تقاوم