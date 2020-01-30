الأزياء المريحة هى اختيار المشاهير لإطلالة دافئة وأنيقة

تعتبر الأزياء المريحة هى الأساس لأي خزانة ملابس خصوصاً في هذا الوقت من العام، فليس من الغريب أن نجد العديد من الإطلالات التي تعتمد على الخامات المريحة على مدارج عروض الأزياء، في الحقيقة لقد وجدنا العديد منها، بداية من الفساتين التي قدمها دار أزياء Bottega و Lanvin وحتى الكارديجان من No21 وغيرهم.

كما وشاهدنا العديد من النجمات اللائي دائماً ما يعتمدن الإطلالات الكلاسيكية مثل ميغان ماركل وكايتي هومليز بملابس من خامات مريحة.

هناك طرق كثيرة يمكنك من خلالها تنسيق ملابس سهلة ومريحة لإطلالة أنيقة وكلاسيكية أيضاً، من خلال هذا المقال نقدم لكِ أسلوب المشاهير وبعضاً من عروض الأزياء.

في عروض الأزياء

فساتين بوتيغا Bottega Veneta بألوان ثنائية

في عرض أزياء Bottega Veneta لخريف وشتاء 2019 ظهرت مجموعة من الفساتين المضلعة المريحة بتصميم راقي كلاسيك بألوان ثنائية من الأبيض والأسود.

إطلالة راقية من دار أزياء No21

جعل دار أزياء No21 الأزياء المريحة تبدو أنيقة وراقية بشكل لا يصدق، فمن خلال هذه الإطلالة الخلابة ذات اللون الموحد المكونة من توب من الصوف مع كارديجان والبنطال الكلاسيك، يمكنك ارتداء الملابس الصوفية المريحة الآن في العمل أو اللقاءات المميزة.

أزياء مريحة للسهرات في مجموعة Lanvin



قدم دار أزياء Lanvin مجموعة رائعة مناسبة للسهرات بأزياء تم تصميمها من خامات مريحة مثل هذا الفستان الفضي الامع.

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إطلالات المشاهير

ليس هناك حدود عندما تقرر عارضة الأزياء هيلي بيبر Hailey Bieber أن ترتدي إطلالة مريحة، حيث ظهرت بإطلالة كاملة من الصوف باللون البيج، بدت هيلي بمظهر مريح وأنيق في نفس الوقت.

إذا كنتِ من هواة السفر لساعات طويلة، فيجب عليكِ أن تلقي نظرة على إطلالة سيلينا جوميز Selena Gomez المريحة هذه.

أحد يستطيع أن ينسى إطلالة كيتي هولمز Katie Holmes التي سلطت الضوء بها على الإطلالات المريحة، خصوصاً أنها أول من ارتدت اتجاه التوب الصوف مع الكارديجان، في الحقيقة هذه الإطلالة سجلت في تاريخ اتجاهات الأزياء.

جعلت ميغان ماركل meghan markle الملابس المريحة تبدو راقية، بمزجها توب من الصوف عالي الرقبة مع قطعة أخرى من خامة الساتان الفاخر.

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