متي يكون شرب المياه الغازية من "الكانز" خطرًا على الصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسى :

المشروبات الغازية واحدة من المشروبات الأساسية التي وصلت عند البعض إلى حد الإدمان، ويفضل كثيرون تناولها من علب الكانز؛ لخفة وزنها وسهولة حملها، لكن هل تعلم أن هذه العلب يكمن بها مخاطر على الصحة؟

تلك الأضرار تتمثل في الجزء العلوي لـ"الكان" المحتوي على الغطاء، حين يجذب الأتربة والأوساخ التي يصعب رؤيتها بالعين، وعند فتح العلبة وتناول المشروب دون غسل "الكان" فإنها تنقل البكتيريا والجراثيم إليك، وقد تعرضك للإصابة بأمراض نذكرها، وفق ما أوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال في تصريحه لـ"الخليج 365" وهي:

- الإصابة بالجراثيم والأمراض المعدية من خلال عملية البلع.

- تعرض الإنسان للنزلات المعوية.

- الإصابة بحساسية الجلد عن طريق ملامسة الفم لعلبة الكانز.

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- الإصابة بحساسية الصدر، إذ تم استنشاق هذه الأتربة.

- التيفود.

- الإصابة بإلاكزيما.

أهم النصائح:

- عدم تناول المشروبات الغازية من علبة الكانز مباشرة، وإنما بعد تفريغها في كأس زجاجي.

- يجب على من يريد تناول المشروبات الغازية من العلب مباشرة تنظيف رأس العلبة جيدًا بالماء، أو المناديل المبللة قبل فتحها؛ لتجنب الإصابة بالأمراض.