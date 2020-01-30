تحميها من الأمراض.. 8 نصائح للعناية بالبشرة قبل وبعد التمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – آلاء نبيل:
القوام المثالي الممشوق، حلم تسعى إليه معظم الفتيات، ولبلوغ هذا الهدف، يفضلن ممارسة التمارين الرياضية في صالات الجيم، ولكن يتعين عليهن ألا يضعن مساحيق التجميل على وجوههن أثناء التمرين، نظرًا لخطورة هذه العادة على صحة البشرة.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" نصائح للعناية بالبشرة قبل وبعد التمرين، وفقًا لموقع" "Health line
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