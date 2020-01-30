لتجنب الإصابة بـ6 أمراض.. احذري استخدام ورق الفويل في طهي الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

الكثير من السيدات يعتمدن بشكل كبير على استخدام ورق الفويل في المطبخ، ولكن لاستخدام ورق الفويل في الطهي، مخاطر صحية عديدة.

إليكِ المخاطر الصحية لورق الفويل وأضرار وضعه على البوتاجاز، ونصائح لاستخدامه بشكل صحيح، وفقًا لما ذكر موقع "Reader's Digest".

- يستخدم ورق الفويل لتغليف الطعام وليس للطهي.

- من الأضرار التي تسبب كوارث تغليف سطح البوتاجاز بورق الفويل، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث حرائق.

- يتكون ورق الفويل من مادة القصدير والألومنيوم، وبالتالي كثرة استعماله في الطهي يتسبب في تفاعل عنصر الألومنيوم مع الطعام، ويتراكم في الجسم ويصل إلى المخ والعظام، ما يعرض الشخص للإصابة بالعديد من الأمراض منها: ألزهايمر وفقدان التوازن وأمراض الكلى، وانخفاض معدل نمو الخلايا، وعدم القدرة على التركيز، ويؤثر أيضا على العظام، والإصابة بالتسمم الغذائي.

- يتفاعل عنصر الألومنيوم الموجود في ورق الفويل مع الأطعمة الحمضية مثل: الليمون والطماطم والخل، ما يضر بصحة الإنسان.

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- تعرض ورق الفويل لدرجات الحرارة العالية في الفرن يعمل على تنشيط مادة الألومنيوم وانتشارها في الطعام، ما يضر بصحة الإنسان ضررًا بالغًا.

نصائح عند استخدام ورق الفويل:

- عدم وضع ورق الفويل على سطح البوتاجاز مباشرة لتفادي الحرائق.

- عدم تسخين الأطعمة المغلفة بورق الفويل في الميكروويف، حيث إن تعرض ورق الفويل لدرجة حرارة الميكروويف يتسبب في حرائق.

- استخدم ورق الفويل للوجه المطفي لتغليف الأطعمة الباردة فقط وليس للطهي.

- يجب وضع ورق الألومنيوم بعيدا عن متناول أيدي الأطفال، حتى لا يتسبب لهم في الجروح.

- عدم استخدام ورق الفويل في تغليف الطعام ووضعه في الفرن للطهي.

- إذا لزم الأمر واضطررتِ إلى استخدام ورق الفويل في الطهي، يمكنك الاستعانة بورق الزبدة للفصل بين الطعام وورق الفويل لمنع انتشار مادة الألومنيوم إلى الطعام.