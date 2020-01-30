كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 07:41 مساءً - على رغم أنه بإمكانك استخدام الكحل والماسكرا بتركيبة مقاومة للماء، إلا أن الضمانة المؤكدة والأساسية لمكياج عيون مثالي يدوم طويلاً هو برايمر العين، فمنطقة العين معرضة للتعرق وإنتاج الزيوت، مما يفسد المكياج ويؤدي الى سيلان ظلال العيون. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أفضل برايمر للعين لتجعليه في قائمة مستحضرات المكياج خاصتك، فهو يعدّ قيمة مضافة الى حقيبة مكياجك.

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Nars Pro-Prime Smudge Proof Eyeshadow Base

Nars Pro-Prime Smudge Proof Eyeshadow Base



يوفر لك برايمر العين هذا من نارس، قاعدة مثالية لأي مكياج عيون قد تعتمدينه، فهو غني بمستخلص الأرز المضاد للأكسدة وخلاصة الطحالب البحرية التي تغذي الجفون وتوفر لك قاعدة ناعمة سرعان ما تجف لتعزز من كثافة ألوان الكحل وظلال العيون.



Laura Mercier Eye Basics Primer for Eyelid & Eyeshadow

Laura Mercier Eye Basics Primer for Eyelid & Eyeshadow



لا يقتصر برايمر العين هذا من Laura Mercier، على تهيئة الجفون قبل وضح مكياج العين، وإنما يعمل أيضاً على إخفاء العيوب والشوائب والاحمرار ويوحد لون البشرة، مما يجعل منطقة العين لوحة مخملية بلون موحد ومشرق، وبالتالي هو يعد من أفضل الخيارات التي بالإمكان اعتمادها قبل البدء بتطبيق مكياج العين.



MAC Cosmetics Pro Longwear Paint Pot

MAC Cosmetics Pro Longwear Paint Pot



يتميز برايمر العين هذا من ماك، بتركيبته الكريمية التي تصلح كقاعدة مثالية لمكياج العين، حيث يعمل على ثبات الأيلاينر والكحل وظلال العيون لساعات طويلة، فيضمن لك مكياجاً أنيقاً طوال اليوم، ويمنحك نظرات متلألئة وجريئة تلفت الأنظار إليك.



Too Faced Shadow Insurance Eyeshadow Primer

Too Faced Shadow Insurance Eyeshadow Primer



يمثل مكياج العيون البراق تحدياً كبيراً، فهو من جهة فائق الجمال وعصري ويمنح المرأة مظهراً متلألئاً ومتوهجاً، ومن جهة أخرى هو معرض بشكل كبير للسيلان، حيث بالإمكان أن يتلطخ نتيجة عوامل عديدة. ولذلك، فإن برايمر العين هذا خيار مثالي في هذه الحالة، فهو يتميز بتركيبته الكريمية الشفافة التي تشكل قاعدة شبيهة بالغراء، مما يثبّت ظلال العين والكحل ويجعل مكياج العين يدوم أنيقاً لساعات طويلة.

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bareMinerals Prime Time Eyelid Primer



bareMinerals Prime Time Eyelid Primer



على رغم تركيبته الخفيفة كالريش والتي تدوم طويلاً، فإن برايمر العين هذا يعزز من كثافة مكياج العين ويضيء منطقة العين ويشكل قاعدة ناعمة لأي مكياج عيون، لذلك لا تترددي في تجربته، فهو يضمن لك نتيجة مرضية جداً.

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