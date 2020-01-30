روتين العناية بالشعر خطوة بخطوة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يناير 2020 07:41 مساءً - يحتاج الشعر، تماماً كالبشرة، إلى عناية منتظمة على مدار السنة لحمايته من العوامل التي تؤثر في صحّته ونضارته. ولا يقتصر الأمر على تطبيق الأقنعة المرطّبة والمغذّية، إنما هناك بعض الخطوات التي ينبغي اتباعها وبعض الأمور التي يجب تجنّبها لمنع تلف الشعر.



نصائح لحماية الشعر من التلف



تجنّبي استخدام انواع الشامبو التي تدخل في تركيبتها المواد الكيميائية والكبريت، واختاري التركيبات الغنية بالفيتامينات والزيوت الطبيعية.

تجنّبي استخدام مجفف الشهر الكهربائي إلا في حالات الضرورة لأن الحرارة العالية تؤدي إلى إرهاق الشعر وتلفه.

كما تحتاج البشرة إلى كريم حماية من الشمس والعوامل البيئية المضرّة بصحّتها، كذلك الأمر بالنسبة إلى الشعر. استخدمي بخاخاً أو زيتاً يحتوي على مكوّنات تحمي الشعر قبل خروجك من المنزل.

إذا كنت من اللواتي يستخدمن صبغات تلوين الشعر، ننصحك باختيار المستحضرات الخالية من المواد الكيميائية، واستخدام صبغات بتركيبة لطيفة على فروة الرأس.

اتبعي نظاماً غذائياً غنياً بالخضار والفواكه وابتعدي عن السكريّات. فالغذاء السليم هو سرّ نضارة الشعر وصحّة الجسم بشكل عام.

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وصفات طبيعية للعناية بالشعر

وصفة الموز والأفوكادو

الموز والأفوكادو



المكوّنات:

حبة موز ناضجة

حبة أفوكادو ناضجة

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من زيت الخزامى



طريقة التحضير:

اهرسي ثمرتي الموز والأفوكادو جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

أضيفي الزيوت إلى المزيج

وزّعي المزيج على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف

اتركي الشعر منقوعاً لمدة ساعة كاملة

اغسلي الشعر جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة الناعمة

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وصفة زيت الزيتون والعسل

زيت الزيتون والعسل



المكوّنات:

نصف كوب من العسل الطبيعي

ربع كوب من زيت الزيتون

كبسولة من الفيتامين E



طريقة التحضير:

اخلطي المكوّنات جيداً بواسطة خلاط يدوي أو كهربائي للحصول على مزيج متجانس

وزّعي المزيج على شعر نظيف ورطب

اتركي الشعر منقوعاً لمدة ساعة كاملة

اغسلي الشعر بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة الناعمة

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