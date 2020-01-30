رسالة رومانسية من نايل نصار لابنة بيل جيتس: لا أستطيع العيش بدونك

رد بطل الفروسية المصري، نايل نصار على موافقة حبيبته جنيفر جيتس على الزواج منه، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر نايل عقد دقائق من إعلان جنيفر موافقتها الارتباط به، عددا من الصور التي جمعتهما، وكتب نايل في تعليقه على الصور إنه يشعر بأنه أسعد رجل في العالم.

وأكمل، "قالت نعم، أشعر كأنني أسعد رجل في العالم الآن. جين، أنت كل ما يمكن أن أتخيله، وأكثر من ذلك بكثير، لا يمكنني الانتظار حتى أستمر في الكبر معًا خلال هذه الرحلة التي يطلق عليها الحياة، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي بدونك، أحبك أكثر مما تتخيل، وأشكرك على جعلي اشعر كل يوم وكأنه حلم لي، معا إلى الأبد".

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وكانت جنيفر جيتس، أعلنت عبر "إنستجرام"، نبأ خطوبتها، وأرفقت إعلان خطبتهما والموافقة على الزواج، برسالة رومانسية خصته بها، وقالت، "نايل نصار، أنت فريد من نوعك، لقد اجتاحتني تمامًا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ما فاجئني في أكثر المواقع أهمية لعلاقتنا العاطفية المشتركة".

وأضافت، "لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والتقدم في السن، والضحك والحب معًا، موافقة مليون مرة".