نوال الزغبي وإيميه الصياح بنفس الفستان بتوقيع جورج حبيقة

ظهرت نوال الزغبي وإيميه الصياح بالفستان نفسه من تصميم جورج حبيقة، وهي ليست المرة الاولى التي يحصل فيها هذا الموقف مع النجمات حيث سبق ومرت به كثيرات، ففي سبتمبر الماضي ظهرت مايا دياب وملكة جمال لبنان مايا رعيدي بالثوب ذاته.



وكانت نوال الزغبي النجمة المتألقة التي تعشقها الصيحات قد أحيت حفلها الموسيقي في موسم الرياض ليل الخامس من هذا الشهر واختارت ثوباً أنيقاً جداً حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، والمميز بقصّته الأنيقة والأنثوية في الوقت ذاته، وقد نشرت صورة لها بالثوب على حسابها الرسمي على انستغرام، ليتبين أنّه الثوب ذاته الذي ارتدته الاعلامية اللبنانية المقيمة إيميه الصياح حالياً في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت إيميه قد سبقت نوال في ارتدائه، حيث وقع اختيارها على هذا الثوب خلال تقديمها الحلقة الأولى من برنامج " الزمن الجميل" وقد نشرت الصورة في التاسع من مارس الماضي،

يُشهد على النجمتين الأناقة والتميز في غالبية إطلالاتهما، ولكن من برأيك ظهرت أجمل بهذا الفستان؟؟!

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