حقائب القش بأحجامها المختلفة أبرز صيحات ربيع وصيف2020

تبين من أسابيع الموضة لربيع وصيف 2020أن صيحة حقائب القش بأنواعها وأحجامها المختلفة هي الصيحة البارزة لهذا العام والتي تتناسب كثيراً معرحلات الصيف والنزهات. قدمت دور الأزياء العالمية حقائب القش لربيع وصيف 2020بأسلوب جمع الأنوثة والإطلالة العملية الشابة بحيث تتناسب مع جميع إطلالات الصيف والربيع ورحلات الشاطئ بجميع أحجامها. بإمكانك ارتداء حقيبة القش بطرق مختلفة فالحقيبة الكبيرة منها تليق مع إطلالات الشاطئ والصغيرة تليق مع الفساتين الماكسي الربيعية أماإطلالات الجينز فارتدي معها حقيبة القش المزيّنة بالاكسسوارات. Advertisements قد يهمك أيضا: موضة الحقائب كبيرة الحجم تعود إلى ساحات الموضة من جديد حقائب يمكنها تجديد مظهرك من خلال اقتناء هذه الحقائب وتضفي لمسة من التأنق

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