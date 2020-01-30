طرق معالجة قشرة الشعر عند الأطفال

لعل قشرة الشعر من أكثر المشاكل التي تعاني منها أغلب الأمهات وتحاول التخلص منها بشكل نهائي فعال، لذا ستنعرف اليوم أكثر على قشرة الشعر عند الأطفال.

قشرة الشعر

تعتبر قشرة الشعر من المشاكل التي تعاني منها فروة الرأس وهي من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا بين الناس، إذ أنها خلايا زايدة تتراكم على سطح جلد فروة الرأس وتتقشر فتسبب الحكة للشخص إضافة إلى ظهور فتات بيضاء أو صفراء اللون بين بصيلات الشعر، ويسعى الناس عادًة إلى التخلص من قشرة الرأس لأنها مزعجة لا سيما منظرها المحرج، وهناك نوعان من القشرة التي تصاب بها فروة الرأس وهي قشر الشعر الدهنية والتي تكون ناتجة عن زيادة الدهون والإفرازات في فروة الرأس أما النوع الآخر فهو القشرة الجافة والتي تنتج عن ضعف ترطيب فروة الرأس.

قشرة الشعر عند الأطفال

تعد قشرة الرأس التي تظهر عند الأطفال من الأمور الطبيعية التي من الممكن ان تحدث ويتم وصفها على انها التهاب جلدي يسبب الجفاف للجلد وبالتالي تكون قشرة صفراء اللون او حمراء قليلًا، وهذه القشرة غير ضارة وتختفي على عمر السنة.

أنواع قشرة الشعر عند الأطفال

تقسم قشرة الرأس عند الأطفال إلى ثلاث أنواع ومنها:

قشرة الرأس الخفيفة: ويتم علاج هذا النوع من القشرة بإستخدام شامبو يوقف الزيوت المفرزة في فروة الرأس وينظف الشعر من خلايا الجلد الميتة الناتجة.

قشرة الرأس المزمنة: وهذا احد أنواع القشرة التي لا علاج لها ولكن من الممكن التعايش معها واستخدام بعض الأدوية لبقائها تحت السيطرة وللحد من تزايدها.

قشرة الرأس المتوسطة: يتم علاج هذا النوع من القشرة عن طريق منتجات الشامبو المتنوعة دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب، ويتم ذلك من خلال إجراء التجارب على أنواع الشامبو واستكشاف المناسب منها للشعر ومن ثم استخدامه من مرة إلى مرتين في الأسبوع الواحد.



أعراض قشرة الشعر عند الأطفال

ظهور بقع أو فتات بيضاء اللون بين خصل الشعر.

الحكة المستمرة.

تساقط الشعر بسبب الحكة المستمرة واحمرار الجلد.

طريقة تنظيف قشرة رأس الطفل

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هناك العديد من الوصفات المنزلية التي بإمكانها القضاء على قشرة رأس الطفل ومنها:

خلطة الموز والزبادي مع الزيت الحامل: نضع نصف حبة من الموز المهروس مع ملعقة كبيرة من الزبادي اليوناني وأيضاً أربع ملاعق كبيرة من الزيت الحامل ( زيت اللوز او زيت الزيتون) ثم نمزج المكونات مع بعضها البعض وندهن فروة رأس الطفل بها جيدًا لمدة ربع ساعة ثم يغسل الشعر بإستخدام الشامبو.

زيت شجرة الشاي مع الزيت الحامل: نضع 12 قطرة من زيت شجرة الشاي مع ربع كأس من الزيت الحامل حسب المتوافر ثم نمزج المكونات جيدًا ونضعها على فروة رأس الطفل لمدة نصف ساعة ثم نغسل شعر الطفل بالشامبو.

كيف اتخلص من القشرة عند الأطفال

الإهتمام بغذاء الطفل والمداومة على إعطائه الفيتامينات وعنصر الزنك، مع الإنتباه لعدم تركه يتناول السكريات بشكل كبير فهي تساعد في زيادة قشرة الشعر.

معرفة طبيعة شعر الطفل دهنية او جافة فإذا كانت دهنية يجب ان يغسل الشعر يوميًا لتجنب تراكم القشرة على سطح الجلد أما بالنسبة للشعر الجاف فيكفي غسله مرتين في الأسبوع.

إعطاء الطفل السعادة والهدوء والراحة النفسية إذ أن هناك دراسات اثبتت ان الحالة النفسية السيئة تزيد من فرصة الإصابة بالقشرة.

دهن رأس الطفل بالزيوت الطبيعية وتركه لمدة ثلث ساعة ومن ثم غسل الشعر بالشامبو.

طرق علاج القشرة عند الأطفال

استخدام شامبو طبي خاص لعلاج قشرة الرأس وذلك بعد مراجعة الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة.

تبليل شعر الطفل بالماء ثم تمشيطه من أعماق الفروة ومن ثم غسله بالشامبو جيدًا من الفروة إلى السطح الخارجي مع غسل الشعر جيدًا بالماء لأن غسل الشعر جيدًا يمنع تكون طبقات القشرة.

تجنب ترك القليل من الشامبو على شعر الطفل لأن ذلك يساعد على ظهور القشرة وحدوث التهاب في جلد الطفل.

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