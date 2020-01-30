"تعليم القليوبية" ينظم أول بطولة لكرة القدم النسائية لطالبات الإعدادية

يستعد توجيه عام التربية الرياضية بمديرية القليوبية، تحت إشراف حنان الشحات، موجه عام التربية الرياضية، لتنظيم أول بطولة لكرة القدم النسائية، لطالبات المرحلة الإعدادية خلال الفترة من 18 وحتى 27 فبراير المقبل، على ملاعب المدارس المختلفة لجميع الإدارات برعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

يشارك 12 فريقا في البطولة، ممثلين لـ 12 إدارة تعليمية، للمنافسة على المراكز من الأول وحتى الرابع، وسيجري تسليم كأس البطولة وتوزيع الجوائز، خلال احتفالية تنظمها المديرية بحضور قيادات المحافظة والقيادات.