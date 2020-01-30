كورونا أو غيره.. 8 نصائح لتفادي الإصابة بالأمراض المعدية

قدم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أستاذ الأمراض الجلدية، روشتة للتعامل مع الأمراض المعدية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الناظر، "بمنتهى البساطة لو اتبعنا أبسط قواعد ومبادئ النظافة العامة فلا خوف من العدوى من الأمراض المعدية".

ولخص الدكتور هاني الناظر، نصائحه في النقاط التالية..

1- التهوية الجيدة للغرف والمكاتب ووسائل النقل وأماكن العمل والدراسة، مع ضرورة الحرص على عدم التواجد في أماكن مزدحمة ليس بها وسائل تهوية.

2- غسل اليدين والفم بالماء والصابون العادي قبل وبعد الأكل، مع غسول الوجه بعد الرجوع للمنزل.

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3- ضرورة الاحتفاظ بمناديل ورقية لاستخدامها عند السعال أو البصق والتخلص منها بطريقة آمنة.

4- عدم الشرب أو الأكل في أواني مشتركة مع آخرين.

5- عدم تناول أي أطعمة نهائيا في الشارع من جميع الباعة الجائلين.

6- عدم تناول أي مشروبات أو عصائر مكشوفة في الشارع أو في محلات العصير.

7- عدم الاختلاط المباشر بالمرضى المصابين بأمراض معدية، مع عدم استخدام جميع أدواتهم الشخصية.

8- الاستحمام اليومي ليلا قبل النوم.