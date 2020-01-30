وصفت الملكة رانيا، زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بأنبل وأشرف وأثبت الرجال وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 30 يناير.
واحتفلت الملكة رانيا، بعيد ميلاد زوجها الملك عبد الله بتوجيه رسالة له عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مرفقة بصورة تجمعهما، معلقة عليها، باللغتين العربية والإنجليزية، قائلة: "دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال".
فيما تفاعل متابعو الملكة على صفحتها مع الصورة، متمنين للملكة عبدالله دوام الصحة له ولأسرته.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا توجه رسالة للملك عبدالله في عيد ميلاده: دمت أنبل الرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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