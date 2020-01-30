الملكة رانيا توجه رسالة للملك عبدالله في عيد ميلاده: دمت أنبل الرجال

وصفت الملكة رانيا، زوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بأنبل وأشرف وأثبت الرجال وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 30 يناير.

واحتفلت الملكة رانيا، بعيد ميلاد زوجها الملك عبد الله بتوجيه رسالة له عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مرفقة بصورة تجمعهما، معلقة عليها، باللغتين العربية والإنجليزية، قائلة: "دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال".

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فيما تفاعل متابعو الملكة على صفحتها مع الصورة، متمنين للملكة عبدالله دوام الصحة له ولأسرته.