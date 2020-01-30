طريقة عمل بيف ايمانسيه

قدمي طاجن اللحم لأسرتك بطريقة جديدة ومبتكره، بالخضروات والمشروم، يكفي بيف ايمانسيه لتقديمه مع الأرز الأبيض، أو المكرونة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة تحضير بيف ايمانسيه. المقادير لحم ضاني. مستكة. حبهان. ورق لورا. سمن. بصل أخضر. جزر. مشروم. عصير ليمون. زبيب أحمر وأصفر. (اختياري) جوزة الطيب. ملح وفلفل أسود. Advertisements طريقة التحضير يقطع اللحم شرائح. تقلب المستكة في السمن على النار، مع الحبهان وورق اللورا. يقطع البصل الأخضر ويضاف للمستكة. تضاف شرائح اللحم المقطع ويقلب كل الخليط. يقطع الجزر والمشروم ويضاف ويقلب مع الخليط. يضاف عصير الليمون والقليل من الماء. يضاف الفلفل الأسود وجوزة الطيب. يضاف الزبيب والماء. يوضع خليط اللحم في طاجن للفرن، ويرش الملح. يغطى الطاجن بورق الزبدة وورق الفويل. يوضع في الفرن لمدة ساعة حتى تمام النضج ثم يقدم.

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